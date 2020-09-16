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Haberler Galeri Yaşlı adama saldıran Halil Sezai'ye sanat dünyasından büyük tepki! “Utançla kınıyorum…”

Yaşlı adama saldıran Halil Sezai'ye sanat dünyasından büyük tepki! “Utançla kınıyorum…”

Tuzla'da bir sitede yaşayan Halil Sezai, yan villada yaşayan 65 yaşındaki komşusunu feci şekilde darp etti. Uyguladığı şiddet sonrası gözaltına alınan Sezai hakkında soruşturma başlatıldı. Ortaya çıkan görüntülerde yaşlı adama hakaretler yağdırdığı ve darbettiği görülen Halil Sezai'ye sanat dünyasından da tepki geldi.

Giriş Tarihi: 16.09.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 16:59
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Yaşlı adama saldıran Halil Sezai'ye sanat dünyasından büyük tepki! “Utançla kınıyorum…”

Tuzla'da dört villalık bir sitede oturan Halil Sezai, 65 yaşındaki komşusunu darp etti. Yapılan incelemelerin ardından olayın görüntüleri oraya çıktı. Yaşlı adamı feci şekilde döven şarkıcı Halil Sezai'nin bu görüntüleri büyük tepki çekti.

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Yaşlı adama saldıran Halil Sezai'ye sanat dünyasından büyük tepki! “Utançla kınıyorum…”

Binlerce sosyal medyayı kullanıcısı Sezai'yi kınarken yaşanan darp olayına ünlü isimler de sessiz kalmadı. Tepkilerini sosyal medyadan dile getiren ünlü isimler şu mesajları paylaştı:

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Yaşlı adama saldıran Halil Sezai'ye sanat dünyasından büyük tepki! “Utançla kınıyorum…”

ALİŞAN

Şimdi bu durumda bir ceza verilmiyorsa, hepimiz için hak mı doğuyor? İstediğimiz zaman, gücümüz de yetiyorsa birisinin bahçesine dalıp, evinden alıp ağzını burnunu kırmak serbest yani öylemi? Yaşlı, genç, çocuk kadın fark etmez? Avukatlara soruyorum böyle bir hakkımız var mı? Ya da TCK'da??

Burada istediğinizi linç edin, istediğinizi göklere çıkarın umurumda değil. Ama yaşlı, babası yaşında adamı öldüresiye döven birisini görmezden gelmek tam anlamıyla iki yüzlülüktür.


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Yaşlı adama saldıran Halil Sezai'ye sanat dünyasından büyük tepki! “Utançla kınıyorum…”

SİNAN AKÇIL

Ayyaşlık var, yaşlılara ek kaldırma var. Örf yok, adet yok! Gücün herhalde o amcaya yetiyor. Bana da yeter miydi acaba o güç karşına çıksam? Yazık sana! Acınacak haldesin...

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Yaşlı adama saldıran Halil Sezai'ye sanat dünyasından büyük tepki! “Utançla kınıyorum…”

AYŞEGÜL YILDIZ

Yazıklar olsun vicdan yoksunu! Aynısını yaşaman dileğimle!