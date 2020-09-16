Yaşlı adama saldıran Halil Sezai'ye sanat dünyasından büyük tepki! “Utançla kınıyorum…”

ALİŞAN

Şimdi bu durumda bir ceza verilmiyorsa, hepimiz için hak mı doğuyor? İstediğimiz zaman, gücümüz de yetiyorsa birisinin bahçesine dalıp, evinden alıp ağzını burnunu kırmak serbest yani öylemi? Yaşlı, genç, çocuk kadın fark etmez? Avukatlara soruyorum böyle bir hakkımız var mı? Ya da TCK'da??

Burada istediğinizi linç edin, istediğinizi göklere çıkarın umurumda değil. Ama yaşlı, babası yaşında adamı öldüresiye döven birisini görmezden gelmek tam anlamıyla iki yüzlülüktür.



