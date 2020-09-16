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Yaşlı adama saldıran Halil Sezai'ye sanat dünyasından büyük tepki! “Utançla kınıyorum…”
Tuzla'da bir sitede yaşayan Halil Sezai, yan villada yaşayan 65 yaşındaki komşusunu feci şekilde darp etti. Uyguladığı şiddet sonrası gözaltına alınan Sezai hakkında soruşturma başlatıldı. Ortaya çıkan görüntülerde yaşlı adama hakaretler yağdırdığı ve darbettiği görülen Halil Sezai'ye sanat dünyasından da tepki geldi.
Giriş Tarihi: 16.09.2020 16:56 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020 16:59
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