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Halil Sezai'nin soruşturması genişletiliyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 67 yaşındaki komşusunu darp eden sanatçı hakkında 'soruşturma genişletmesi' kararı aldı. Yapılan açıklamada Halil Sezai'nin ifadesi için kolluk kuvvetlerine talimat verildiği de belirtildi.

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Giriş Tarihi: 16.09.2020 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020
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Halil Sezai'nin soruşturması genişletiliyor

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'da 67 yaşındaki komşusunu darp ettiği iddia edilen ünlü şarkıcı Halil Sezai hakkındaki soruşturmanın genişletildiğini açıkladı.

YAŞLI ADAMI DARP ETMİŞTİ

Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu H.M.'yi darp ettiği gerekçesiyle ünlü şarkıcı Halil Sezai hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, "İstanbul ili Tuzla ilçesindeki bir villa sitesinde 15.09.2020 tarihinde Halil Sezai Paracıkoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grubun karıştığı kavgayla ilgili kolluğa ihbarda bulunulması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Soruşturma kapsamında olayın komşu villalardaki kişiler arasında yaşandığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Tarafların karşılıklı beyanları alınmış ve kolluk ekibine 'iddialar doğrultusunda delil toplanması ve akabinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza bilgi verilmesi' yönünde talimat verilmiştir. Mağdur H.M. isimli kişi hakkındaki doktor raporunda basit tıbbı müdahale ile giderilebilir nitelikte hafif şekilde yaralanma olduğunun belirtilmesi üzerine şüpheliler serbest bırakılmıştır" denildi.

"SORUŞTURMA GENİŞLETİLDİ"

Soruşturma dosyasına giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda soruşturmanın genişletildiğinin kaydedildiği açıklamada, "Şüpheli Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında 'Silahla Kasten Yaralama', 'Hakaret', 'Konut Dokunulmazlığını İhlal' ve 'Tehdit' suçlarından ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi yönünde kolluğa ek talimat verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve suç işleyen kişiler hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi için gerekli tüm işlemler titizlikle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.

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