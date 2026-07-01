Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Değer kaybı kuralları değişiyor

Türkiye'deki milyonlarca araç sürücüsünü yakından ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında çok kritik bir sürece girildi. 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme ile birlikte araç hasarlarından değer kaybı tazminatına, parça değişiminden kaza tutanaklarına kadar birçok noktada köklü değişiklikler yapıldı. Sigorta dünyasında "devrim" niteliği taşıyan bu adımların detaylarını A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve Sigorta Uzmanı Halit Cebeci mercek altına aldı.