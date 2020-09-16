Serbest bırakılan Halil Sezai hakkında flaş gelişme! Savcılık yeniden ifadeye çağırdı

Olay dün sabah saatlerinde Tuzla'da yaşandı. Sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini Necati Meriç ile tartışma yaşadı. Çekime izin vermeyen 67 yaşındaki Meriç ile Sezai ve yanındakiler kavga etti. Darp edilen Meriç'in şikayeti üzerine Halil Sezai ve yönetmen Aytaç Ağırlar, Taner Okçular ve Ecem Ağırlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 4 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ancak 67 yaşındaki Meriç'i darp ettiği güvenlik kamerasına yansıyan Halil Sezai, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Halil Sezai'nin savcılıkta ifade vermesi bekleniyor.