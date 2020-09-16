Babası yaşında adama saldıran Halil Sezai’nin görüntüleri ortaya çıktı!

Tuzla'da şarkıcı Halil Sezai'nin gözaltına alındığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay dün sabah saatlerinde Tuzla'da yaşandı. Sokakta çekim yapan şarkıcı Halil Sezai, mahalle sakini olduğu ifade edilen bir kişiyle tartışma yaşadı. Çekime izin vermeyen bu kişiyle Sezai ve yanındakiler kavga etti.

Darp edildiğini öne süren kişinin şikayeti üzerine Halil Sezai ve yönetmen Aytaç Ağırlar, Taner Okçular ve Ecem Ağırlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Halil Sezai serbest kalırken savcılık şarkıcı ve yanındaki iki kişi hakkında kasten yaralama ve tehdit suçlarından soruşturma başlattı. Öte yandan olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri çıktı. Görüntülerde Halil Sezai ve beraberindekilerin tartıştıkları kişiye saldırdıkları ortaya çıktı.

Görüntülerde, Halil Sezai'nin saldırdığı yaşlı adama hakaretler savurduğu ve 'Ezan mı okuyorsun sen' diyerek bağırması tepkilere neden oldu.