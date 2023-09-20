20 Eylül 2023, Çarşamba
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Uzay yolcularının sağlık taraması burada! Türkiye'nin ilk Sivil Hava ve Uzay Fizyolojisi Eğitim Merkezi
A Haber Türkiye'nin ilk ilk Sivil Hava ve Uzay Fizyolojisi Eğitim Merkezi’ne gitti. Uzaya gidecek adayların sağlık ve psikolojik taramaları bu merkezde yapılıyor. Daha fazla detayı muhabirimiz Filiz Uçan Savaş’ın konuğu olan Hava-Uzay Hekimliği Merkezi Başkanı Dr. Şükrü Hakan Gündüz anlattı.