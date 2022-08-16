Üstün Dökmen'in başörtülü psikolog hazımsızlığı

Prof. Dr. Üstün Dökmen katıldığı bir programda başörtülü psikologlarla ilgili skandal açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamanın ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Uzman Psikologlar tartışmalara neden olan açıklamalarla ilgili A Haber'e konuştu.