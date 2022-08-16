16 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Üstün Dökmen'in başörtülü psikolog hazımsızlığı

Üstün Dökmen'in başörtülü psikolog hazımsızlığı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.08.2022 13:58
Prof. Dr. Üstün Dökmen katıldığı bir programda başörtülü psikologlarla ilgili skandal açıklamalarda bulunmuştu. Açıklamanın ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Uzman Psikologlar tartışmalara neden olan açıklamalarla ilgili A Haber'e konuştu.
Dökmen’in başörtülü psikolog hazımsızlığı
Dökmen'in başörtülü psikolog hazımsızlığı
Sultan Şah Ankara’da
Sultan Şah Ankara'da
Yunan zulmü! Türk askeri kurtardı
Yunan zulmü! Türk askeri kurtardı
Suriye ile temas olacak mı?
Suriye ile temas olacak mı?
Tarım Kredi’den ilk günde rekor satış
Tarım Kredi'den ilk günde rekor satış
PKK’dan Karkamış’a alçak saldırı!
PKK'dan Karkamış'a alçak saldırı!
Tendürek terörden temizlendi!
Tendürek terörden temizlendi!
Cendere Caddesi sular altında kaldı
Cendere Caddesi sular altında kaldı
Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü
Yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü
MİT’ten nokta operasyon
MİT'ten nokta operasyon
MSB heyeti F-16 görüşmeleri için ABD’de
MSB heyeti F-16 görüşmeleri için ABD'de
Deprem uzmanından korkutan uyarı!
Deprem uzmanından korkutan uyarı!
Daha Fazla Video Göster