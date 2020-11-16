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Usta kalem Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı
Akşam Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç, geçtiğimiz cumartesi günü yaşama gözlerini yumdu. Usta kalem, akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmış, koronavirüs testinin pozitif çıkması ile yoğun bakıma alınmıştı. İki kez kanseri yenmeyi başaran Kekeç'ten gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğmuştu. Usta kalem bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.