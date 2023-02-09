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Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Martin Mai A Haber’e konuştu: İkinci deprem olağan dışıydı

A Haber
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Giriş: 09.02.2023 11:15
Güncelleme:09.02.2023 11:20
Türkiye'de yaşanan depremin boyutlarını, yer bilimci Prof. Dr.  Martin Mai A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Mai peş peşe yaşanan depremlerin çok nadir gerçekleştiğini söyledi Türkiye'ye başsağlığı diledi. Deniz ve kara depremlerinin farkını da anlattı.
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