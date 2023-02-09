Ünlü yer bilimci Prof. Dr. Martin Mai A Haber’e konuştu: İkinci deprem olağan dışıydı

Türkiye'de yaşanan depremin boyutlarını, yer bilimci Prof. Dr. Martin Mai A Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Mai peş peşe yaşanan depremlerin çok nadir gerçekleştiğini söyledi Türkiye'ye başsağlığı diledi. Deniz ve kara depremlerinin farkını da anlattı.

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