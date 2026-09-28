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Nuh'un gemisi Ağrı Dağı'nda mı? Laboratuvar sonuçları bekleniyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Nuh'un gemisi Ağrı Dağı'nda mı? Laboratuvar sonuçları bekleniyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Durupınar Formasyonu'nda Nuh'un Gemisi'yle ilişkilendirilen yapıya yönelik araştırmalar sürüyor. Yer altında 70 metreye kadar radar taraması yapılırken, çalışmalarda koridor ve oda olabileceği değerlendirilen bazı oluşumlar tespit edildi. Araştırma ekibinin başkanı Prof. Dr. Cenker Atilla, A Haber'e özel açıklamalarda bulunarak elde edilen verilerin henüz kesin bir sonuca işaret etmediğini belirtti. Numunelere ilişkin laboratuvar sonuçlarının 2-3 ay içinde netleşmesi bekleniyor.

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