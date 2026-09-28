Fon soruşturmasında 4. dalga: 8 şüpheli gözaltında

Fon soruşturmasında 4. dalga operasyon kapsamında 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 8 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında, şirketlerin yönetim kurullarında görev yapan şüphelilerin fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantıları ile şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketleri inceleniyor. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan ve kameraman Aydın Baytar, soruşturmadaki son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktardı.