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HÜRKUŞ-2 TSK envanterine girdi! 300 sortiyle göreve hazırlandı
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

HÜRKUŞ-2 TSK envanterine girdi! 300 sortiyle göreve hazırlandı

Türk Hava Kuvvetleri'nin yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-2'nin ilk kabul faaliyeti, 28 Eylül'de TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde gerçekleştirildi. Geliştirme, sertifikasyon ve kalifikasyon uçuş testleri kapsamında yaklaşık 300 sorti yapan HÜRKUŞ-2, pilot ve bakım ekiplerine yönelik eğitimlerin tamamlanmasının ardından kabul aşamasına ulaştı. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin ve kameraman Barış Yar, TUSAŞ tesislerinden HÜRKUŞ-2'nin teknik özelliklerini ve envantere giriş sürecindeki son durumu aktardı.

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