Umutlar tükenmiyor: 162’nci saatte dört mucize

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde enkaz altına kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 162'nci saatte dört kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Yaşanan mutluluk A Haber ekranlarına Muhabirlerimiz Murat Onur ve Esra Keskin tarafından saniye saniye aktarıldı.