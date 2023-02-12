12 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Umutlar tükenmiyor: 162'nci saatte dört mucize

Umutlar tükenmiyor: 162'nci saatte dört mucize

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.02.2023 22:46
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde enkaz altına kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 162'nci saatte dört kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Yaşanan mutluluk A Haber ekranlarına Muhabirlerimiz Murat Onur ve Esra Keskin tarafından saniye saniye aktarıldı.
Umutlar tükenmiyor: 162’nci saatte dört mucize
Umutlar tükenmiyor: 162'nci saatte dört mucize
161 saat hayata tutundu: Enkazdan böyle çıktı
161 saat hayata tutundu: Enkazdan böyle çıktı
Deprem bölgesinde hava durumu
Deprem bölgesinde hava durumu
“Bana damacana su ve dondurma...
“Bana damacana su ve dondurma..."
’’200 bin kişi bölgeden tahliye edildi’’
''200 bin kişi bölgeden tahliye edildi''
Artçı paniği: “Kaç kaç kaç…”
Artçı paniği: “Kaç kaç kaç…”
Şükrü Başdeğirmen’den Ümit Özdağ’a sert tepki
Şükrü Başdeğirmen’den Ümit Özdağ’a sert tepki
Saat saat mucize kurtuluşlar
Saat saat mucize kurtuluşlar
Özdağ’ın Suriyeli hırsız diye paylaştığı Şanlıurfalı
Özdağ'ın Suriyeli hırsız diye paylaştığı Şanlıurfalı
Sismik izolatör nedir?
Sismik izolatör nedir?
7,7’lik depremin yeni görüntüleri
7,7’lik depremin yeni görüntüleri
156. saatin mucizesinin adı: Irmak!
156. saatin mucizesinin adı: Irmak!
Daha Fazla Video Göster