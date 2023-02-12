12 Şubat 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Umutlar tükenmiyor: 162'nci saatte dört mucize
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremlerde enkaz altına kalan vatandaşları arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 162'nci saatte dört kişi sağ olarak enkazdan çıkarıldı. Yaşanan mutluluk A Haber ekranlarına Muhabirlerimiz Murat Onur ve Esra Keskin tarafından saniye saniye aktarıldı.