Umre yolcuları karantina yurtlarına götürülüyor

Suudi Arabistan'dan Ankara'ya gelen umre yolcuları, Esenboğa Havalimanı'na inen uçaklarının içerisinde sağlık taramasından geçirilerek karantinaya alınmak üzere Gölbaşı'ndaki KYK yurtlarına götürüldü. Umreden dönen vatandaşları taşıyan uçaklar, korona virüsü nedeniyle 14 gün karantina altında tutulacakları Ankara'ya inmeye devam ediyor. Son gelen 6 uçaktaki vatandaşlar da sağlık kontrolünden geçirildikten sonra otobüslerle Ankara Üniversitesi 50. Yıl Yerleşkesinde bulunan KHK yurtlarına görüldü.