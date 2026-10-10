Ümit Özlale’den iftira siyaseti: Yeni Partili Özlale istifa edecek mi?

Yeni Partili Ümit Özlale’nin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkında gündeme getirdiği fon iddialarına bakanlıklardan yanıt geldi. Bakan Göktaş, iddiaların isim benzerliğinden kaynaklandığını belirterek Özlale hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve istifa çağrısında bulundu. Özlale’nin özür dilememesi siyasi tartışmayı büyütürken, Ankara kulislerinde olası fezleke hazırlığı da gündeme geldi. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu, gelişmelerin ayrıntılarını aktardı.