Eyüpsultan’da kritik seçim! Tutuklanan başkanın yerine yeni vekil seçiliyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından gözler, belediye meclisinde yapılacak başkanvekili seçimine çevrildi. İstanbul Valiliği’nin belirlediği takvim doğrultusunda saat 14.00’te başlaması planlanan oylamada, CHP ve Cumhur İttifakı’nın adayları yarışacak. İlk iki turda üçte iki çoğunluk aranırken, üçüncü turda salt çoğunluk yeterli olacak. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, bölgedeki güvenlik önlemlerini ve seçim sürecinin ayrıntılarını aktardı.