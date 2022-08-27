Ümit Özdağ provokasyon için adres olarak camiyi seçti! Cuma namazındaki iğrenç anların kameramanı ortaya çıktı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dünkü cuma namazında, Atatürk'ün ismini anmadığı gerekçesiyle imama tepki gösterdi. Tam da kameralar kendisine çevrildiği sırada şova girişen Özdağ, "Atatürk'e rahmet okumayacak mıyız?, Atatürk'ün ruhuna fatiha" diyerek, cemaatin şaşkın bakışları arasında bir anda dua etmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve dönemin bakanlarının imzasını taşıyan 5 Mart 1926 tarihli kararnameyi işaret ederek, "Hutbelerde isim anılmamasını merhumun kendisi istemiş. Daha sonraki süreçte de hiç hutbelerde yazılmamış." demişti.