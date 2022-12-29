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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'de

A Haber
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Giriş: 29.12.2022 10:36
Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya Havalimanı terminal binasındaki incelemelerinin ardından açıklama yaptı.
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