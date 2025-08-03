Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali vuruldu

Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA), Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Tesisi'ne saldırı düzenlendiğini ve bölgede patlama sesleri duyulduğunu açıkladı. UAEA'dan yapılan açıklamada, 'Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali’nde bulunan yetkililer, UAEA ekibini santralin yardımcı tesislerinden birinin top atışları ve insansız hava araçlarıyla (drone) vurulduğu konusunda bilgilendirdi' denildi.