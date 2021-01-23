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Uğur Mumcu'nun unutulmayan "Orta Doğu" analizi! Dikkat çeken “Türk-Kürt” detayı…

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Giriş: 23.01.2021 01:03
Güncelleme:23.01.2021 01:16
24 Ocak 1993 yılında bombalı suikaste uğrayarak hayatını kaybeden Gazeteci Yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün 28'ncı yılında akıllara unutulmayan "Orta Doğu" analizi geldi. Mumcu'nun 1992 yılında yaptığı bu kritik konuşma A haber’de yayınlanan Memleket Meslesi programında ekranlara taşındı. İşte Uğur Mumcu'nun o sözleri...

İşte Uğur Mumcu vefatından 1 yıl önce 1992'de kurduğu önemli cümleler…

"Bugün örneğin ABD'de üretilen silahların üçte ikisi Asya ve Afrika ülkeleri tarafından satın alınmaktadır. Bu da dünya silah ticaretinin soğuk savaştan sıcak savaşa kadar her alanda egemen olduğunu gösteriyor. Ülkemize dönelim 1980 öncesi Türkiye'deki terör ve kanlı çatışma döneminde nereden gelen silahlar kullanıldı? Dünya tıpkı 1. Dünya Savaşı öncesi olduğu gibi pergel ve cetvelle bölünüyor ve pergelle cetvelle sınırlar çiziliyor. 1933 yılında Amerikan şirketleri, Suudi Arabistan petrollerini ele geçirdiler. Yine batılı petrol şirketleri İran'da Doktor Musaddık'ı devirdikten sonra petrollerine egemen oldular. İşte bugün yaşanan kavga, Kuzey Irak'ta yaşanan kavga yıllık geliri 16 milyar dolar olan Musul ve Kerkük petrollerine batı şirketlerinin egemen olma kavgasıdır. İşte bu kavga için Kürt Kürde, Türk Türk'e kırdırılıyor. Bunu çok açık söyleyebiliriz."

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