İstanbul ve Marmara'da koç fırtınası alarmı! 12 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji'nin ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi için yaptığı yağış ve fırtına uyarıları sürerken, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 12 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Uzmanlar tarafından "Koç Fırtınası" olarak adlandırılan ve hızının saatte 80 kilometreye kadar çıkması tahmin edilen lodosun, perşembe günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışı da beraberinde getirecek fırtına nedeniyle BUDO 12 seferini iptal ederken, Şehir Hatları da bazı hatlarda seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını duyurdu; İstanbul Valiliği ise yaşanabilecek olumsuzluklara karşı kritik uyarılarda bulundu.