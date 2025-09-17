Uğur Mumcu suikastında İsrail Büyükelçisi detayı! "Öldürülmekten korkmuyor musunuz?"

Son dönemlerde Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunan İsrail'in Uğur Mumcu suikastında da parmağı olduğu iddia edildi. A Haber canlı yayınına katılan Gazeteci Zafer Şahin konuya ilişkin "Uğur Mumcu'ya 24 Ocak 1993'ten önceki yazda 'Öldürülmekten korkmuyor musunuz?' diye soran İsrail Büyükelçisiydi. Çünkü Uğur Mumcu öldürülmeden önceki yazılarının neredeyse üçte ikisinde terör örgütü PKK ve İsrail Mossad bağlantısına dair ABD'nin derin güçlerinin bağlantısına dair veriler ortaya koyuyor." dedi. Ayrıca Netanyahu'nun bahsettiği "tablet"e dair de Tarihçi Yazar Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

