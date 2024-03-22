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Ufuktaki kriz: Su kıtlığı! Yaşam kaynağımız alarm veriyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.03.2024 13:09
Bugün 22 Mart Dünya Su Günü... Yaşamımızın önemli kaynaklarından biri olan su her geçen gün daha da önem kazanıyor. Peki suda sıfır kayıp nasıl sağlanır? Kuraklığa karşı hangi önlemler alındı? Gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç’ın konuğu olan SUDER Başkanı Yaşabey Kalebaşı değerlendirdi.
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