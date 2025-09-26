26 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları UEFA ve Eurovision'da İsrail krizi yaşanıyor! Men edilecek mi?
UEFA ve Eurovision’da İsrail krizi yaşanıyor! Men edilecek mi?

UEFA ve Eurovision'da İsrail krizi yaşanıyor! Men edilecek mi?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2025 15:13
İsrail'e uluslararası arenada tepkiler artıyor. Birçok ülkenin İsrail'in katılımı nedeniyle boykot ettiği Eurovision şarkı yarışması, İsrail'in yer alıp almayacağına dair bir oylama yapacak. Diğer yandan UEFA'nın da İsrail'i men etmeye hazırlandığı söyleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
UEFA ve Eurovision’da İsrail krizi yaşanıyor! Men edilecek mi?
KKTC’de başörtüsü yeniden yasaklandı!
KKTC'de başörtüsü yeniden yasaklandı!
CHP’de güç savaşları!
CHP'de güç savaşları!
UEFA ve Eurovision’da İsrail krizi yaşanıyor!
UEFA ve Eurovision'da İsrail krizi yaşanıyor!
Erdoğan-Trump zirvesi Atina’da nasıl yankılandı?
Erdoğan-Trump zirvesi Atina'da nasıl yankılandı?
Türk öğrenciye NASA’dan ödül!
Türk öğrenciye NASA'dan ödül!
MASAK’a anında müdahale yetkisi!
MASAK'a anında müdahale yetkisi!
Gazze’de sağlık hakkı vahşice ihlal ediliyor
"Gazze'de sağlık hakkı vahşice ihlal ediliyor"
Başkan Erdoğan’dan açıklamalarının şifresi Haber’de
Başkan Erdoğan’dan açıklamalarının şifresi Haber’de
Kimse bize diz çöktüremez
"Kimse bize diz çöktüremez"
Başkan Erdoğan’dan ABD dönüşü kritik mesajlar! Trump görüşmesi, BMGK’da İsrail’e tepkiler, Gazze ve Filistin meselesi...
Başkan Erdoğan'dan ABD dönüşü kritik mesajlar! Trump görüşmesi, BMGK'da İsrail'e tepkiler, Gazze ve Filistin meselesi...
Akdeniz’deki kaynaklarından payımızı alırız
"Akdeniz’deki kaynaklarından payımızı alırız"
ABD ile enerji anlaşması neden yapıldı?
ABD ile enerji anlaşması neden yapıldı?
Daha Fazla Video Göster