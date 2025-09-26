UEFA ve Eurovision’da İsrail krizi yaşanıyor! Men edilecek mi?

İsrail'e uluslararası arenada tepkiler artıyor. Birçok ülkenin İsrail'in katılımı nedeniyle boykot ettiği Eurovision şarkı yarışması, İsrail'in yer alıp almayacağına dair bir oylama yapacak. Diğer yandan UEFA'nın da İsrail'i men etmeye hazırlandığı söyleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı aktardı.

