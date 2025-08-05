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Uçaklara powerbank yasağı geliyor! Hangi riskleri taşıyor?

Uçaklara powerbank yasağı geliyor! Hangi riskleri taşıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.08.2025 10:53
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) aracılığıyla hava yolu işletmelerine taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) uçuşta kullanılmasının yasaklanması yönünde tavsiyede bulunduklarını bildirdi. Peki uygulama ne zaman başlayacak? Pilot-elektronik yüksek mühendisi Ahmet İzgi A Haber’de değerlendirdi.
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Uçaklara powerbank yasağı geliyor! Hangi riskleri taşıyor?
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