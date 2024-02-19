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Üç ülke Türkiye'ye karşı birleşti! Ukrayna'ya TB2 satışına veto

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 12:02
Dünyanın birçok bölgesinde başarısıyla öne çıkan Bayraktar TB2'nin Ukrayna'ya satışı üç ülke tarafından veto edildi. Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Fransa Türkiye'ye karşı ittifak kurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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