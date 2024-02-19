Üç ülke Türkiye'ye karşı birleşti! Ukrayna'ya TB2 satışına veto

Dünyanın birçok bölgesinde başarısıyla öne çıkan Bayraktar TB2'nin Ukrayna'ya satışı üç ülke tarafından veto edildi. Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Fransa Türkiye'ye karşı ittifak kurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

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