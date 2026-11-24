İBB'nin borcu 8 milyar doları aştı! 2027 bütçesinde 50 milyar liralık açık, yatırımlarda düşüş

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 565 milyar liralık 2027 bütçesi, İBB Meclisinde borç ve yatırım tartışmalarını beraberinde getirdi. Tartışmaların odağında Sayıştay raporlarında ortaya konulan borç tablosu ve yatırım harcamalarındaki düşüş yer aldı. İBB'nin borcu 8 milyar doları aşarken henüz yıl başlamadan bütçede öngörülen 50 milyar liralık açık da tartışma konusu oldu.