2027 trafik cezaları belli oldu! Drift atanlar ve trafikte kavga edenler ne kadar ceza ödeyecek?
Yeniden değerleme oranıyla birlikte 2027 yılında trafik cezalarında da yüzde 27,83 artış uygulanacak. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yeni yılda uygulanacak cezalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdem, drift atma, trafikte kavga, alkollü araç kullanma ve emniyet şeridini ihlal etme gibi durumlarda sürücüleri bekleyen yaptırımlara dikkat çekti.
Erkan SevenlerEditör
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