Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni dönem mi? Erivan'ın gündeminde kritik anayasa değişikliği

Ermenistan'da Türkiye ile ilişkiler açısından dikkat çeken bir anayasa değişikliği gündeme geldi. Türkiye'nin toprak bütünlüğüne yönelik hak iddiası olarak değerlendirilen ifadelerin anayasadan çıkarılması gündemde. Peki, söz konusu değişiklik iki ülke arasındaki normalleşme sürecini nasıl etkileyecek? İlişkilerde yeni bir dönemin kapısı aralanacak mı? Ayrıntıları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev aktardı.