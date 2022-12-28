Tuzla’da doğalgaz sızıntısı! Sabiha Gökçen’de uçuşlar normale döndü

Son dakika haberleri… Tuzla Tepeören'de yapılan çalışma sırasında doğalgaz sızıntısı yaşandı. Bunun üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar tedbir amaçlı durduruldu. Yapılan çalışmaların ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı. Detayları A Haber ekiplerinden Ramazan Almaçayır aktardı.

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