Tutuklanan Türker Ertürk'ün ifadesi A Haber'de

Sosyal medyada paylaşılan video içeriğindeki ifadeleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Türker Ertürk sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Ertürk'ün ifadesine A Haber ulaştı. Avukat Hadi Dündar, Gazeteciler Mete Sohtaoğlu ve Gaffar Yakınca, halkın tercihlerini aşağılayan, devlet ile millet arasındaki güveni zedelemeye çalışan ve dış odaklarca fonlanan yapıların kirli stratejilerini çarpıcı örneklerle gözler önüne serdi.