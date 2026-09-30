TEKNOFEST Şanlıurfa'da başladı: Selçuk Bayraktar'dan gençlere “Kızılelma” çağrısı

TEKNOFEST, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenleniyor. 15'inci kez gerçekleştirilen festivalin açılışında konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yapay zekâ ve teknolojinin kullanımında ahlak ve vicdan vurgusu yaptı. Bayraktar, gençlere “Kendi Kızılelma'nızı kendiniz belirleyin” çağrısında bulunarak, Şanlıurfa'dan geleceğin teknolojilerine uzanan yeni bir yolculuk mesajı verdi.