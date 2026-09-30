BES'te çıkış iddialarına net yanıt: Türkiye Sigorta Birliği'nden likidite mesajı

SPK'nın tasfiye kararlarının ardından BES'te çıkış taleplerinin arttığı iddialarına Türkiye Sigorta Birliği'nden yanıt geldi. TSB, tasfiye edilen fonların BES fonları arasında yer almadığını ve sistemde yapısal ya da likidite sorunu bulunmadığını açıkladı. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin, “Bugüne kadar emeklilik yatırım fonlarında herhangi bir likidite sorunu ortaya çıkmadı” sözleriyle açıklamanın öne çıkan mesajını aktardı.