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Flydubai uçağından yeni görüntü
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Flydubai uçağından yeni görüntü

Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçakta kaçırılma alarmı verilmesine neden olan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Uçak içindeki panik anları ve yaşanan hareketlilik kameraya yansıdı.

Dubai-Tel Aviv seferi yapan uçakta pilotların kanlı kavgasına ait görüntüler ortaya çıktı!
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Dubai-Tel Aviv seferi yapan uçakta pilotların kanlı kavgasına ait görüntüler ortaya çıktı!
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