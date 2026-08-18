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Giriş Tarihi:
18 Ağustos 2026 06:20
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2026 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) yerleştirme sonuçlarının "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandığını bildirdi.
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