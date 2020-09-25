TÜSİAD'dan CHP'li Selin Sayek Böke'nin özel sektöre yönelik tehditlerine tepki!

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin iktidara gelmeleri durumunda birçok özel şirkete el koyacakları şeklindeki tehditlerine tepki gösterdi. Kaslowski, "Türkiye, hür teşebbüs ve mülkiyet haklarının garanti altında olduğu bir ülkedir." dedi.

Son dakika haberi... TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin katıldığı bir televizyon programında CHP'nin iktidara gelmesi durumunda, özel şirketlerle müzakere bile etmeden kamulaştırma yapacaklarına yönelik sözlerine tepki gösterdi.

'MÜLKİYET HAKLARINI ÇİĞNEMEK SÖZ KONUSU OLAMAZ'

Simone Kaslowksi TÜSİAD tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen "Salgın Döneminde Dünya Ekonomisi ve Türkiye'nin Makroekonomik Dengeleri" konulu toplantıda konuştu. "Son zamanlarda maalesef mülkiyet haklarını ihlal edecek türde bazı açıklamaların farklı siyasi partilerce dile getirildiğine şahit olduklarını belirten Kaslowski, "Türkiye, hür teşebbüs ve mülkiyet haklarının garanti altında olduğu bir ülkedir. Herhangi bir özel şirketin mülkiyet haklarını çiğneyecek bir şekilde kamulaştırılması asla söz konusu olmamalıdır. Haksızlıklarla mücadele edilmek isteniliyorsa izlenecek yol, hukuk kuralları içerisinde olmalıdır." ifadelerini kullandı.

SELİN SAYEK BÖKE NELER DEMİŞTİ?

Halk TV'de yayına katılan parti genel sekreteri Selin Sayek Böke, moderatör Fatih Ertürk'ün sorularını yanıtlamıştı. Ertürk, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun özel sektördeki şirketlere el koyma tehdidini Böke'ye hatırlatmıştı. Böke, Genel Başkanı'nın tavrını, 'Yüzde yüz' sözleri ile onaylarken, Ertürk'ün, 'Birçok anlaşma var. Uluslararası anlaşmalar var. Bunu nasıl yapacaksınız?' sözleri sonrası küstah tehditler savurmuştu.

"MÜZAKERE FALAN YOK, KAMUNUNDUR DİYECEĞİZ"

Özel sektördeki firmaların anlaşmalarını yok sayacaklarını ifade eden Böke, firmalara el koyacaklarını ifade etmişti. Böke, "Ne müzakeresi yapacağız? Müzakere falan yok. Buraya yazacağız, 'Bunlar artık kamunundur' diyeceğiz. Devam edeceğiz" şeklinde konuşmuştu.

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