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TÜSİAD’a tepki! Bakan Işıkhan: Tehdit diline asla izin vermeyiz

TÜSİAD’a tepki! Bakan Işıkhan: Tehdit diline asla izin vermeyiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.02.2025 15:49
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milli iradeyi hedef alan demokrasiyi hiçe sayan hukuka müdahaleye kalkışan TÜSİAD’a tepki gösterdi. Bakan Işıkhan, “Tehdit diline asla izin vermeyiz. Ne vesayet ne tehdit ne de eski Türkiye yok. Bu millet kendi kaderini kendi belirler.” dedi.
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TÜSİAD’a tepki! Bakan Işıkhan: Tehdit diline asla izin vermeyiz
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