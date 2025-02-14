TÜSİAD’a tepki! Bakan Işıkhan: Tehdit diline asla izin vermeyiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milli iradeyi hedef alan demokrasiyi hiçe sayan hukuka müdahaleye kalkışan TÜSİAD’a tepki gösterdi. Bakan Işıkhan, “Tehdit diline asla izin vermeyiz. Ne vesayet ne tehdit ne de eski Türkiye yok. Bu millet kendi kaderini kendi belirler.” dedi.

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