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TUSAŞ’ta üretilen Gökbey envantere girdi! İşte Gökbey’in özellikleri

TUSAŞ’ta üretilen Gökbey envantere girdi! İşte Gökbey’in özellikleri

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 29.10.2024 15:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde terör saldırısına sahne olan TUSAŞ'ta Türkiye'nin yerli helikopteri Gökbey'in Jandarma’ya teslim törenine katılacak. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu TUSAŞ kahramanlarının ürettiği yerli ve milli helikopter Gökbey’in yanından son durumu aktardı.
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