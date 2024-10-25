25 Ekim 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kuruluş Osman
- Bir Gece Masalı
- Karadut
- Holding
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
TUSAŞ saldırısı sonrası Irak ve Suriye'de 81 terör hedefi vuruldu
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı, TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakmadı. Hain saldırıya misliyle karşılık verildi Suriye ve Irak'ın kuzeyinde son 2 günde 81 terör hedefi imha edildi. 59 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye sınırından A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.