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TUSAŞ saldırısı sonrası Irak ve Suriye'de 81 terör hedefi vuruldu

TUSAŞ saldırısı sonrası Irak ve Suriye'de 81 terör hedefi vuruldu

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 09:52
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı, TUSAŞ şehitlerinin kanını yerde bırakmadı. Hain saldırıya misliyle karşılık verildi Suriye ve Irak'ın kuzeyinde son 2 günde 81 terör hedefi imha edildi. 59 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye sınırından A Haber muhabiri Mehmet Geçgel aktardı.
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