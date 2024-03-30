Turkuvaz Medya seçime hazır! Seçimin nabzı, A Haber, ATV ve A Para ortak yayınında atacak

Yıllardır her seçimde "En güvenilir, en anlaşılır, en hızlı ve en doğru bilgileri" izleyicisine aktaran Turkuvaz Medya Grubu, 31 Mart yerel seçimlerinde de aynı iddia ile çıkacak izleyicisinin karşısına. Seçimin nabzı yarın 16'dan itibaren A Haber, ATV ve A Para ortak yayınında atacak. Peki hazırlıklar ne durumda? Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

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