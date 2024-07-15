Turkuvaz Medya neden susturulmak istendi? A Haber 15 Temmuz’da neden hedef alındı?

Milli iradenin sesi olan A Haber, 15 Temmuz'da neden hedef alındı. Turkuvaz Medya neden susturulmak istendi. O zaman yaşananları A Haber muhabiri İslim İstanbullu'nun konuğu olan Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran anlattı. Kenan Kıran A Haber ve Turkuvaz Medya’yı ortadan kaldırmaya gelen FETÖ’cülerin neler yaptığını detayları ile aktardı.

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