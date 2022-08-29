Türkiye'ye yeni kumpaslar devrede! Dün FETÖ medyasının yaptıklarını bugün CHP medyası mı yapıyor?

Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak hakkında bazı basın ve yayın organları ile birlikte sosyal medya hesaplarında gerçek dışı ifadeler yayınlandı. Bu durum darbe girişiminden önceki süreçte FETÖ medyasının yaptıklarını akla getirdi. Peki şimdi aynısını CHP medyası mı yapıyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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