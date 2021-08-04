04 Ağustos 2021, Çarşamba
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Türkiye’nin mücadele ettiği orman yangınlarında hafızalara kazınan kareler
Sabaha kadar alevlerle boğuştular. Gün ağarırken bir süreliğine soluklandılar. Bu yangınların kahramanları onlar. Sadece zeytin ekmek veya bisküviyle karınlarını doyurdular. Bu kareleri unutmak mümkün değil. Her bir kahramanımızın emeği, hayvanların gözlerindeki o korku hafızalarımıza kazındı.