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Türkiye’nin mücadele ettiği orman yangınlarında hafızalara kazınan kareler

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Giriş: 04.08.2021 12:51
Sabaha kadar alevlerle boğuştular. Gün ağarırken bir süreliğine soluklandılar. Bu yangınların kahramanları onlar. Sadece zeytin ekmek veya bisküviyle karınlarını doyurdular. Bu kareleri unutmak mümkün değil. Her bir kahramanımızın emeği, hayvanların gözlerindeki o korku hafızalarımıza kazındı.
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