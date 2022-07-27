27 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Türkiye’nin koalisyonlar tecrübesi! Dünya parlamenter sistem çıkmazında

Türkiye’nin koalisyonlar tecrübesi! Dünya parlamenter sistem çıkmazında

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.07.2022 09:24
2023 seçimleri öncesi farklı ittifaklar kuruluyor. Ana muhalefet partisi CHP'nin başını çektiği 6'lı masanın üye partileri de seçimi kazanmaları dahilinde koalisyon hükümeti kurmayı planlıyor. Peki Türkiye'de kaç koalisyon hükümeti kuruldu ve bu hükümetler ne kadar ayakta kaldı? Parlamenter sisteme sahip ülkelerde istikrar var mı? İşte tüm detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Koalisyonların vazgeçilmezi: Siyasi kriz
Koalisyonların vazgeçilmezi: Siyasi kriz
İstanbul’da tarihi açılış!
İstanbul'da tarihi açılış!
7 ay 20 operasyon! İşte yok edilenler
7 ay 20 operasyon! İşte yok edilenler
Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber!
Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber!
Öğrencilere müjde! 10 bin lira burs
Öğrencilere müjde! 10 bin lira burs
Hükümetin planları CHP’ye nasıl sızdırılıyor?
Hükümetin planları CHP'ye nasıl sızdırılıyor?
Başkan Erdoğan gençlere seslendi: TÜGVA 2023’e gerekli hazırlığı yapacaktır
Başkan Erdoğan gençlere seslendi: TÜGVA 2023'e gerekli hazırlığı yapacaktır
Arkadaşı boğazından bıçakladı
Arkadaşı boğazından bıçakladı
Çok sayıda PKK’lı öldürüldü
Çok sayıda PKK'lı öldürüldü
Millet İttifakı daha yolun başında dağıldı! 2023 adayı kim olacak?
Millet İttifakı daha yolun başında dağıldı! 2023 adayı kim olacak?
HDP’li Beştaş’tan karma komisyonda provokasyon
HDP'li Beştaş'tan karma komisyonda provokasyon
Yunanistan’dan Türkiye’ye taciz
Yunanistan'dan Türkiye'ye taciz
Daha Fazla Video Göster