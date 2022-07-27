27 Temmuz 2022, Çarşamba
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Türkiye’nin koalisyonlar tecrübesi! Dünya parlamenter sistem çıkmazında
2023 seçimleri öncesi farklı ittifaklar kuruluyor. Ana muhalefet partisi CHP'nin başını çektiği 6'lı masanın üye partileri de seçimi kazanmaları dahilinde koalisyon hükümeti kurmayı planlıyor. Peki Türkiye'de kaç koalisyon hükümeti kuruldu ve bu hükümetler ne kadar ayakta kaldı? Parlamenter sisteme sahip ülkelerde istikrar var mı? İşte tüm detaylar…