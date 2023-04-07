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Türkiye’nin kayıp yılları: Koalisyon hükümetleri! 12 Mart sonrası yeniden darbe hükümetleri

A Haber
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Giriş: 07.04.2023 16:03
Kayıp Yıllar bölümümüzde bugün 1971 koalisyon hükümetleri masaya yatırıldı.  Doç. Dr. Furkan Kaya, A Haber canlı yayınında o yıllarda yaşanan koalisyon hükümeti krizlerini anlattı.
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