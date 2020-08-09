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Türkiye’nin istikrarı neden hedefte? Linç lobisi neden harekete geçti? Uzman isimlerden A Haber'de çarpıcı açıklamalar

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Giriş: 09.08.2020 13:07
Güncelleme:09.08.2020 13:13
Son günlerde Türkiye’nin istikrarına yönelik saldırılarda önemli bir artış var. Peki Türkiye’nin istikrarı ve demokrasisi kimleri neden rahatsız etti? Sosyal medyada hedeflerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı koyan linç lobisi yine iş başında. “Türkiye fakirleşti” diyorlar örnek olarak da Türk lirasının dolar karşısındaki değerini gösteriyorlar. Peki bu kıyaslama ne kadar doğru? Bu ekonomik saldırının arkasında kimler var? Linç lobisi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile neden uğraşıyor? Salgın döneminin en iyi ekonomisi Türkiye kimleri rahatsız etti? Gazeteci yazar Halime Kökçe ve ekonomist Doç. Dr. Kadir Tuna, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son günlerde Türkiye'nin istikrarına yönelik saldırılarda önemli bir artış var. Peki Türkiye'nin istikrarı ve demokrasisi kimleri neden rahatsız etti? Sosyal medyada hedeflerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı koyan linç lobisi yine iş başında. "Türkiye fakirleşti" diyorlar örnek olarak da Türk lirasının dolar karşısındaki değerini gösteriyorlar. Peki bu kıyaslama ne kadar doğru? Bu ekonomik saldırının arkasında kimler var? Linç lobisi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile neden uğraşıyor? Salgın döneminin en iyi ekonomisi Türkiye kimleri rahatsız etti? Gazeteci yazar Halime Kökçe ve ekonomist Doç. Dr. Kadir Tuna, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte açıklamalardan satır başları;

DOĞRUDAN ÜLKE MENFAATİYLE İLGİLİ

Gazeteci yazar Halime Kökçe: Türkiye uzunca bir süredir türlü saldırı biçimleriyle muhatap edildi. Bütün bunları görmezden gelmek ve sanki dışarıda her şey çok olağan seyrederken Türkiye'de ve başka hiçbir ülke ekonomik olarak sıkıntı yaşamazken Türkiye tek başına yönetimdeki bazı hatalarla sorumsuzluklarla kur şoku yaşıyor gibi bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu çok yersiz ve çok katıklı. Dışarıdan bu yaklaşımı öne sürenler bunanla Türkiye'yi tehdit edenleri bir şekilde anlamlandırabiliyorsunuz. Türkiye'nin bir süredir yürüttüğü dış politika bazı aktörleri rahatsız ediyor. Ama içeride bütün bu dış etkenler yokmuş gibi gösterilmesi kuşkusuz çok iyi niyetli değerlendirilebilecek bir şey değil. Bu doğrudan ülke menfaatiyle ilgili.

TÜRKİYE BU SÜRECİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YÖNETTİ

Ekonomist Doç. Dr. Kadir Tuna: Pandemi sürecinin başlaması küresel ekonomi açısından son derece ciddi bir riski de beraberinde getirdi. Hala devam ettiğini görüyoruz. Yaşadığımız krizin geçmişte yaşanan krizlerden şöyle bir farklılığı var bu bir finansal değil sağlık krizi. Ekonomilerin tamamının kapandığı süreci yaşadık. Böyle bir süreçte Türkiye önemli adımlar attı. Tartışmalarda önemli bir yanlışlık var. Tablo içerisinde sonuç olarak dolar kuru bizim para birimimiz değil. Bir rezerv para özelliği taşıyor. Dünyada tüm fiyatlamalar dolar kuru üzerinden yapılıyor. Bu belirsizlik ortamı içerisinde bu kadar ciddi parasal genişlemelere rağmen bu tablo içerisinde özellikle gelişmekte olan ülkelere doğru sermaye akımlarının yavaşladığı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci Türkiye başarılı bir şekilde yönetti.

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