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Mobilyaya kadın gözüyle dokunuş! Eşiyle 6 yıldır birlikte üretiyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Mobilyaya kadın gözüyle dokunuş! Eşiyle 6 yıldır birlikte üretiyor

Nevşehir'de Emel Pekşen, eşine destek olmak amacıyla başladığı mobilyacılık mesleğinde ustalaştı. Evlerinin altını atölyeye çeviren çift, 6 yıldır el ele vererek üretim yapıyor.

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