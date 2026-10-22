-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
Merkez Bankası faiz kararı bugün! TBMM'de fon teklifinin 5 maddesi kabul edildi
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Merkez Bankası faiz kararı bugün! TBMM'de fon teklifinin 5 maddesi kabul edildi

Ankara'da ekonomi gündemi hareketli. Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) görüşülen fon teklifinin 5 maddesi kabul edilirken gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugün açıklayacağı yılın yedinci faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Meclisteki fon düzenlemesinde son durum ne? Başkentteki gelişmeleri A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin ve kameraman Hasancan Türkeş canlı yayında aktardı.

Türkiye'den savunma sanayisinde dörtlü hamle! Bedir Mutabakat Zaptı imzalandı
Sonraki Video
Türkiye'den savunma sanayisinde dörtlü hamle! Bedir Mutabakat Zaptı imzalandı
Sıradaki Videolar

Gündemden Videolar