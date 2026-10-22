Merkez Bankası faiz kararı bugün! TBMM'de fon teklifinin 5 maddesi kabul edildi
Ankara'da ekonomi gündemi hareketli. Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) görüşülen fon teklifinin 5 maddesi kabul edilirken gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugün açıklayacağı yılın yedinci faiz kararına çevrildi. Peki, Merkez Bankası faiz kararı saat kaçta açıklanacak? Meclisteki fon düzenlemesinde son durum ne? Başkentteki gelişmeleri A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin ve kameraman Hasancan Türkeş canlı yayında aktardı.