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Başkan Erdoğan Berat Albayrak ile ilgili sosyal medyadaki kara propagandaya tepki gösterdi

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Giriş: 07.08.2020 15:32
Güncelleme:07.08.2020 15:40
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ilgili sosyal medyada başlatılan kara propaganda ile ilgili sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Bunlar yetişemedikleri üzüme 'koruk' diyor. Sen ülkeye bak ülkeye! Türkiye nerede, Batı nerede? Biz 150'ye yakın ülkeye maskeden tuluma, ilaçlarına varıncaya kadar her şeyi gönderiyoruz. Bunlar bedelsiz olmuyor. Bunlara şunu söyleyin Siz kör müsünüz? Türkiye bunları yapıyor" ifadelerini kullandı.
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