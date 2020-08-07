A Haber canlı yayınında flaş sözler: Berat Albayrak olmasa da bu oyun devam edecek!

Koronavirüs salgını döneminde dünyanın dev ekonomiler sarsılırken Türkiye ekonomisi dimdik ayakta kaldı. 1 Haziran sonrası yeniden kontrollü normalleşme ile ‘V’ tip büyüme ivmesi kazana Türkiye ekonomisi pusuya yatan Türkiye düşmanlarını yine harekete geçirdi. Döviz üzerinden Türkiye ekonomisine saldırı düzenlediler. Dışarıdaki düşmanlar ekonomik olarak saldırıları başlatırken içerideki düşmanlar ise sosyal medyada üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için kara propagandaya başladı. Peki kim bunlar? Hedefleri neler? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner yaşanan sürecin perde arkasını A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Müderrisoğlu, "Berat Albayrak ekonominin başında olsa da olmasa da bu oyun devam edecek. Berat Albayrak'ı birileri feda etmeye, yemeye çalışıyorsa da aslında Türkiye ekonomisinin kaynaklarını yemeğe ve Türkiye'deki siyasi istikrarı yemeğe dönük bir hamleyi çok profesyonelce yapıyorlar." dedi.

Koronavirüs salgını döneminde dünyanın dev ekonomiler sarsılırken Türkiye ekonomisi dimdik ayakta kaldı. 1 Haziran sonrası yeniden kontrollü normalleşme ile 'V' tip büyüme ivmesi kazana Türkiye ekonomisi pusuya yatan Türkiye düşmanlarını yine harekete geçirdi. Döviz üzerinden Türkiye ekonomisine saldırı düzenlediler. Dışarıdaki düşmanlar ekonomik olarak saldırıları başlatırken içerideki düşmanlar ise sosyal medyada üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak için kara propagandaya başladı. Peki kim bunlar? Hedefleri neler? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ve A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner yaşanan sürecin perde arkasını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

'ALBAYRAK OLMASA DA BU OYUN DEVAM EDECEK! HEDEF TÜRKİYE...'

Müderrisoğlu, "Dün piyasada bu kadar açık bir oyun oynanırken, ne olduğunu anlamak yerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın üzerine atak , bunu üzülerek söylüyorum. Dün geç saatlere kadar mesele sanki Berat Albayrak gibi konuya yaklaşan ve kayıtsız kalan oldukça bir kitle vardı. Dün akşamdan başlayan bugün bunu telafi eden bir dayanışma sergilendi. Çünkü konu Berat Albayrak değil, Berat Albayrak üzerinden Cumhurbaşkanı'na erişen ondan sonra da Türkiye'deki sistemik değişikliği hedefleyen bir planlamadan söz ediyoruz. Buradan tekrar söylüyorum Berat Albayrak ekonominin başında olsa da olmasa da bu oyun devam edecek.

Berat Albayrak'ı birileri feda etmeye, yemeye çalışıyorsa da aslında Türkiye ekonomisinin kaynaklarını yemeğe ve Türkiye'deki siyasi istikrarı yemeğe dönük bir hamleyi çok profesyonelce yapıyorlar. O nedenle Berat Bey üzerinde yürütülen senaryo aslında Türkiye ekonomisinin tamamına dönük bir senaryodur. Kişiselleştirmeden arkasındaki plana bakmak lazım" dedi.

VATANDAŞIN GÜVEN DUYGUSU KIRILMAK İSTENDİ

Müderrisoğlu ayrıca, "Son hadiseyi şöyle yorumlayalım. Londra üzerinden operasyon yapılamadı ama pandemi sürecinde ekonomide çarkların dönmesi için MB sisteme ciddi likidite sağladı. Burada sığ bir piyasada elde biriktirilen TL ile şu gösterilmek istendi 'Hani, Türkiye ekonomisi çıkıştaydı' vatandaş da böyle bir güven duygusu oluşmuştu. Burada tereddüt yaratılmak istendi. Ekonomi yönetimine güveni sarsma niyeti vardı. Bunun da nasıl 2 gündür sahnelendiğini görüyoruz. Pandemi sürecinde normalleşme süreci ile bir ivme yakalanmıştı. Bunun hızını kesmeye dönük bir hamleydi. Yatırım yapan kitlelerde tereddüt uyandırmak şeklinde kitlelere hiza verme amaçlıydı." dedi.

TÜRKİYE'NİN IMF'E GİTMESİ HEDEFLENDİ

Müderrisoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Ekonomik türbülans üzerinden Türkiye'de erken seçim senaryolarına malzeme üretme niyeti de vardı ve Türkiye'yi IMF'e kadar götürerek siyaseti ve ekonomiyi yeniden düzenlemeye yönük bunu da ABD seçimindeki olası Başkan değişimi ile ilişkilendirerek yeni bir Türkiye hayali kuranların Türkiye'yi nereye çekmek istedikleriyle ilgili bir oyunu gördük."

"DOLAR 1 TL OLSA ŞİMDİ EKONOMİMİZ ÇOK MU İYİ OLACAK?"

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Türkiye'de bir kur üzerinden ekonomi algısı yapma alışkanlığı var. Dolar yüksekse ekonomi kötü, dolar düşüyorsa ekonomi iyi algısı üzerinden bir muhalefet etme çabası var. Bu çaba öyle bir noktaya geliyor ki, adam kendi milli parası değer kaybediyor diye zil takıp oynuyor. Biz bunları görüyoruz. Bunları bir yere konumlandıralım. Böyle insanlar aramızda yaşıyor. Şimdi tabi kur üzerinden bu algı devam ederken düşünün dolar yükselinde ekonomi kötü, düşünce iyi. Dolar 1 TL olsa şimdi ekonomimiz çok mu iyi olacak? Üretim duracak, ithalat patlayacak vs... Kur üzerinden muhalefet etme çabası bizi buraya getirdi. Şimdi meseleye gelelim. En büyük küresel krizi yaşıyoruz. Türkiye bu krizi sağlık altyapısı dahil olmak üzere çok aktif dinamik bir şekilde iyi yönetti. Bu rahatsız etti. Hep salgına yenilelim, ekonomi çöksün. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ortadan kalsın diye bir düşünce vardı. Halbuki bu süreçte bizim başarımızı sağlayan en büyük etmenlerden biri bu sistemdi. Çünkü aktif ve dinamik kararlar alınarak süreç işlendi." dedi.

TÜRKİYE KENDİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KURMUŞ DURUMDA

Erdem, "Bakan Albayrak'ın hedef tahtasına oturtulmasının nedeni nedir? Çünkü milliler. Gözünü Hong Kong'a, New York'a, Londra'ya dikmiş insanlar değiller. Milliler. Milli oldukları için de hedef tahtasındılar. Milli duruşları sebebiyle SWAP piyasasını kuruttuk. TL ile istedikleri gibi oynuyorlardı. Artık oynuyamıyorlar. Biz her Ağustos'ta bunu yaşıyoruz. Eski Türkiye yok ama hemen kurumlar bir araya gelip tedbirleri alıyorlar. Türkiye kendi bağışıklık sistemini kurmuş durumda." ifadelerini kullandı.